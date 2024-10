Operaio investito da trenotre indagati

Operaio investito da treno,tre indagati (Di martedì 8 ottobre 2024) 18.22 Tre persone sono indagate per la morte di Attilio Franzini, Operaio 47enne della Salcef investito e ucciso da un treno mentre stava lavorando, nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, intorno alle 4.30 del 4 ottobre. Gli avvisi sono stati decisi sulla base della prima informativa della polizia ferroviaria,per le persone cui dovranno essere chiesti chiarimenti sulla dinamica dell'incidente. L'indagine è per omicidio colposo. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 8 ottobre 2024) 18.22 Tre persone sono indagate per la morte di Attilio Franzini,47enne della Salcefe ucciso da un treno mentre stava lavorando, nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, intorno alle 4.30 del 4 ottobre. Gli avvisi sono stati decisi sulla base della prima informativa della polizia ferroviaria,per le persone cui dovranno essere chiesti chiarimenti sulla dinamica dell'incidente. L'indagine è per omicidio colposo.

