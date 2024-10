Quotidiano.net - Ok finale Pe a 446 milioni per alluvioni in E-R e Toscana

(Di martedì 8 ottobre 2024) Via liberadella plenaria del Parlamento europeo a 446di euro dal Fondo di solidarietà Ue per leche nel 2023 hanno colpito Emilia Romagna e. Le due regioni italiane riceveranno rispettivamente 378,8e 67,8. L'assistenza fa parte di un pacchetto più ampio da poco più di un miliardo di euro destinato anche a Slovenia, Austria, Grecia e Francia per rispondere alle catastrofi naturali che le hanno colpite lo scorso anno. Il pacchetto è stato approvato con 632 voti a favore, 7 voti contrari e 3 astensioni. L'assistenza coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero.