Novena alla Madonna di Fatima in ringraziamento per la sua presenza | Quinto giorno (Di martedì 8 ottobre 2024) L’avvenimento di Fatima si concluse il 13 ottobre 1917, con l’ultima apparizione della Vergine Maria ai tre pastorelli, famosa per il miracolo del sole. La ringraziamo per la sua presenza in mezzo a noi e ci affidiamo alla sua materna e potente intercessione per nove giorni consecutivi. Secondo quanto riportato dalle cronache del tempo, nel L'articolo Novena alla Madonna di Fatima in ringraziamento per la sua presenza Quinto giorno proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Novena alla Madonna di Fatima in ringraziamento per la sua presenza | Quinto giorno Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’avvenimento disi concluse il 13 ottobre 1917, con l’ultima apparizione della Vergine Maria ai tre pastorelli, famosa per il miracolo del sole. La ringraziamo per la suain mezzo a noi e ci affidiamosua materna e potente intercessione per nove giorni consecutivi. Secondo quanto riportato dalle cronache del tempo, nel L'articolodiinper la suaproviene da La Luce di Maria.

Novena alla Madonna di Fatima in ringraziamento per la sua presenza | Terzo giorno - Secondo quanto riportato dalle cronache del tempo, nel. . La ringraziamo per la sua presenza in mezzo a noi e ci affidiamo alla sua materna e potente intercessione per nove giorni consecutivi. . . L’avvenimento di Fatima si concluse il 13 ottobre 1917, con l’ultima apparizione della Vergine ... (Lalucedimaria.it)

Novena alla Madonna di Fatima in ringraziamento per la sua presenza | Secondo giorno - . La ringraziamo per la sua presenza in mezzo a noi e ci affidiamo alla sua materna e potente intercessione per nove giorni consecutivi. Secondo quanto riportato dalle cronache del tempo, nel. L’avvenimento di Fatima si concluse il 13 ottobre 1917, con l’ultima apparizione della Vergine Maria ai ... (Lalucedimaria.it)

Novena alla Madonna di Fatima in ringraziamento per la sua presenza | Primo giorno - L’avvenimento di Fatima si concluse il 13 ottobre 1917, con l’ultima apparizione della Vergine Maria ai tre pastorelli, famosa per il miracolo del sole. . . La ringraziamo per la sua presenza in mezzo a noi e ci affidiamo alla sua materna e potente intercessione per nove giorni consecutivi. ... (Lalucedimaria.it)