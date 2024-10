Teleclubitalia.it - Nola, 19enne muore in un tentativo di sorpasso: la moto gli era stata regalata pochi giorni fa

(Di martedì 8 ottobre 2024) Gli avevano regalato laprima. Un’Aprilia 750 nuova di zecca. Ma proprio in sella a quellaLuciano Corcione, 19 anni, ha trovato la morte. L’incidente è avvenuto ieri, 7 ottobre, in via Vittorio Veneto a, intorno alle 18., Luciano Corcionein un incidente:fa L'articoloin undi: lagli erafa Teleclubitalia.