Padovaoggi.it - Nasce l'associazione dei genitori dell'Arcella: «Vogliamo un quartiere a misura di bambini»

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)l'per l': per undi. Domenica 13 ottobrerà da un gruppo di circa 50, per lo più residenti nelpiù popolosoa città, che si sono riuniti in questi mesi per organizzare una vera e propria “Critical Kids”: una