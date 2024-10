Anteprima24.it - Nappi (Lega) annuncia interrogazione: “Quanto costa ai cittadini il “Carosello” De Luca?”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Assistiamontemente al fiorire di paginate su paginate che la Regione Campania e le sue partecipate, prima tra tutte la disastrata Eav, commissionano per una comunicazione pseudo istituzionale. Trattandosi di denaro pubblico è doveroso da parte di De– che, per giunta, hato una grossa campagna pubblicitaria per far conoscere i primati (?) raggiunti dalla sua amministrazione – e dei vertici delle aziende controllate dalla Regione, dare conto ai campani didovranno spendere per questa nuova versione di ‘’. Per questo motivo presenterò appositaconsiliare”. Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania. L'articolo: “aiil “” De?” proviene da Anteprima24.it.