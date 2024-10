Spazionapoli.it - Napoli, adesso è ufficiale: la notizia fa felice uno degli azzurri

(Di martedì 8 ottobre 2024) Laè arrivata in questi minuti anche in via: unodi Antonio Conte ha ricevuto un premio importante. L’avvio di stagione per ilè stato di sicuro importante, al punto da portare alcuni a sostenere che proprio glipotranno dire la loro anche per la corsa allo Scudetto. Difficile capire se cosi potrà essere da qui ai prossimi mesi, ma resta il fatto che gli uomini di Antonio Conte si sono ben messi in mostra fino a questo momento, anche con prestazioni individuali di assoluto livello. Basti pensare all’impatto avuto sul campionato di un giocatore come Scott McTominay, o ancora David Neres, ragazzi che sono arrivati all’ombra del Vesuvio in estate ma che prontamente si sono messi in mostra riuscendo a mettere in campo qualità importanti al servizio della squadra.