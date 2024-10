Fanpage.it - Minaccia la ex con un coltello: “Se non torni con me metto le tue foto e i video online”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Avrebbe divulgato onlinesessualmente espliciti della ex, se non fosse tornata con lui: denunciato, per il 27enne sono scattati i domiciliari.