Ilnapolista.it - Metti un Lukaku nel motore: nessuno ha più gol e assist di lui nel Napoli di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)unnelha più gol edi lui neldi DeScrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Romeluè arrivato, ha segnato, ha fatto segnare, ha brindato e ha dato il cinque al. Detta così fa un po’ scena e poco più, ma in realtà l’immagine è la metafora dell’impatto del nuovo totem dell’attacco sul campionato della prima in classifica: con 7 partecipazioni attive articolate in 3 reti e 4, Rom è il giocatore che ha preso parte a più azioni-gol nelle sue prime cinque presenze con la maglia azzurra in Serie A da quando il campionato è tornato a 20 squadre. Dal 2004-2005. Vent’anni di calcio, grandi centravanti e qualche fenomeno: il suo avvio è stato migliore di quello di attaccanti del calibro di Cavani, Higuain, Osimhen e anche Kvara, tanto per restare in tema di compagni di squadra.