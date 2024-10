Spazionapoli.it - Mercato Napoli, quale futuro per Raspadori? Spunta un altro club di Serie A

(Di martedì 8 ottobre 2024) Cosa farà ilcon Giacomo? Arrivano le ultime suldell’attaccante ex Sassuolo,undiA. Poco spazio fino a questo momento con la maglia azzurra ed al tempo stesso tanta voglia di giocare e far bene: Giacomoè al centro di una situazione paradossale, visto che rappresenta un talento purissimo del calcio italiano ma al tempo stesso non trova spazio nel suo. Nel Nap0li, infatti, Jack ha avuto pochissimo minutaggio a disposizione, frutto di una gerarchia ormai chiara e di un sistema di gioco non propriamente ideale per le sue caratteristiche. Certo, Conte ha voluto che sia lui che Simeone rimanessero apropri per cercare di valorizzare entrambi e renderli pedine importanti. Al tempo stesso, però, la realtà racconta di unche a gennaio potrebbe lasciareproprio per giocare di più.