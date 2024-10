Lopinionista.it - Mattarella: “Servizio sanitario pilastro essenziale del diritto alla salute”

(Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA – “IlNazionale costituisce una risorsa preziosa ed èper la tutela del, nella sua duplice accezione di fondamentaledell’individuo e interesse della collettività”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio(foto), in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Gimbe, Antonino Cartabellotta. Per il capo dello Stato “il Rapporto che la Fondazione GIMBE pubblicato periodicamente rappresenta un prezioso spaccato di analisi sulle condizioni e i problemi della sanità in Italia. L’edizione di quest’anno, dedicata alle criticità del sistema, acquisisce un interesse particolare, ponendosi come sollecitazione all’applicazione dei principi di universalità e uguaglianza sanciti dCostituzione”.