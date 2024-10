Milleunadonna.it - Matilda De Angelis: “Quando ero piccola c’era solo James Bond, ora ci sono io”

Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) "Il concetto di rappresentazione è un concetto fondamentale, perchérappresentiamo qualcosa, quella cosa comincia ad esistere equella cosa comincia ad esistere le persone posimmedesimarsi in quella cosa e sentire di far parte di qualcosa. Quindi in questo senso la rappresentazione femminile all'interno di un genere