Mariangela Del Vecchio g m di Maserati per il Nord Europa

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)Delè nominata general manager diper il, assumendo la responsabilità operativa per Regno Unito e Paesi scandinavi. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore automobilistico, prende il posto di Peter Charters, che lascia l’azienda dopo cinque anni di successi per intraprendere nuove sfide personali. Delha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari e un executive master in gestione aziendale presso l’École des hautes études commerciales di Parigi. La sua carriera, ricca di successi in Italia e all’estero, è iniziata a Londra nel 2011 nell’industria automobilistica, per poi proseguire con ruoli di rilievo in aziende come Iveco e Bmw Italia. Durante i suoi nove anni in Bmw Italia, ha ricoperto posizioni strategiche, gestendo il lancio di modelli elettrici e sviluppando strategie post-vendita.