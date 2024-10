Marco Salvati “stronca” Sonia Bruganelli: l’attacco è durissimo dopo l’affaire Lucarelli (Di martedì 8 ottobre 2024) Marco Salvati demolisce Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle: il tweet infuocato dopo la polemica con Selvaggia Lucarelli. L'articolo Marco Salvati “stronca” Sonia Bruganelli: l’attacco è durissimo dopo l’affaire Lucarelli proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Marco Salvati “stronca” Sonia Bruganelli: l’attacco è durissimo dopo l’affaire Lucarelli Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di martedì 8 ottobre 2024)demoliscea Ballando con le Stelle: il tweet infuocatola polemica con Selvaggia. L'articoloproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Marco Salvati durissimo su Sonia Bruganelli : “Con la carriera tv si voleva far conoscere per quello che è” - Nella baruffa tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli spunta Marco Salvati che sostiene la giornalista di "Vale Tutto": "Intraprendendo la carriera televisiva si voleva far conoscere per quello che è. Ci è riuscita".Continua a leggere . (Fanpage.it)