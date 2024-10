Fanpage.it - Manovra, Giorgetti conferma taglio cuneo sul lavoro strutturale: “Difficile crescita Pil dell’1% nel 2024”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il ministro dell'Economia, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha presentato il Pianodi bilancio di medio termine 2025-2029: "Le recenti revisioni Istat rendono più difficile il conseguimento di una variazione annuale del Pil reale dell'1%, per l'anno in corso".