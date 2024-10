Maltempo, oggi allerta rossa in Liguria e Lombardia. Arancione in 7 regioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Ondata di Maltempo sull'Italia, soprattutto al Nord-Ovest: diramata allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia, Arancione sull'intero Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. allerta gialla in 13 regioni. Disposta a Genova per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La città è stata colpita da intense precipitazioni durante la notte, esondato il rio Fegino. A Milano il Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione Tg24.sky.it - Maltempo, oggi allerta rossa in Liguria e Lombardia. Arancione in 7 regioni Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ondata disull'Italia, soprattutto al Nord-Ovest: diramataper rischio idrogeologico su settori disull'intero Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto,, Emilia-Romagna e Toscana.gialla in 13. Disposta a Genova perla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La città è stata colpita da intense precipitazioni durante la notte, esondato il rio Fegino. A Milano il Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione

Maltempo sul nord ovest dell'Italia. Allerta rossa in Liguria e Lombardia - Nelle prossime ore i fenomeni continueranno ad insistere sull'arcipelago e tutta la costa, estendendosi rapidamente alle zone occidentali della regione. Anche in valle Stura, nell'entroterra ligure sopra Genova (dove sono attesi 270 millimetri di pioggia a Campo Ligure, 240 a Prai, 218 a ... (Ilfoglio.it)