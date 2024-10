Maltempo, oggi allerta rossa in Liguria e Lombardia. Arancione in 7 regioni. DIRETTA (Di martedì 8 ottobre 2024) Ondata di Maltempo sull'Italia, soprattutto al Nord-Ovest: diramata un'allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia, Arancione sull'intero Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. allerta gialla in 13 regioni. Disposta a Genova per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La città è stata colpita da intense precipitazioni durante la notte, esondato il rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi allagamenti Tg24.sky.it - Maltempo, oggi allerta rossa in Liguria e Lombardia. Arancione in 7 regioni. DIRETTA Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ondata disull'Italia, soprattutto al Nord-Ovest: diramata un'per rischio idrogeologico su settori disull'intero Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto,, Emilia-Romagna e Toscana.gialla in 13. Disposta a Genova perla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La città è stata colpita da intense precipitazioni durante la notte, esondato il rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi allagamenti

