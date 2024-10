Ilgiorno.it - Maltempo nel Comasco, frana a Tavernerio: fango e detriti bloccano via Nazario Sauro

(Di martedì 8 ottobre 2024)(Como), 8 ottobre 2024 - I vigili del fuoco sono al lavoro aper cercare di riaprire via, interrotta dalle 14 di oggi da unache ha causato il cedimento di un muro di contenimento vicino a un'abitazione. L'ondata disi è riversata sulla strada che risulta ancora bloccata, anche se fortunatamente non si segnalano feriti. Preoccupazione anche lungo la strada che da Ponzate sale a Civiglio per colpa di una pianta che rischia di cadere sulla carreggiata interrompendo l'unica via d'accesso alla frazione dopo ladei mesi scorsi. Osservata speciale anche la Statale Regina, investita da violenti nubifragi fin dalla notte scorsa, mentre in mattinata sono stati registrati black out a Fino Mornasco, Vertemate e Beregazzo con Figliaro.