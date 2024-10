Maldini e una dote importante: presupposto per performare all’Inter (Di martedì 8 ottobre 2024) Daniel Maldini potrebbe essere un obiettivo dell’Inter in vista della prossima stagione. Il calciatore italiano, attualmente in forza al Monza, è dotato di una qualità importante che lo rende adatto a un club come l’Inter. TESTA DA TOP – Daniel Maldini, possibile obiettivo dell’Inter per il 2025, si è reso protagonista di una stagione di alto livello al Monza sia dal punto di vista dei numeri che delle prestazioni complessive manifestate in campo. Il calciatore italiano ha dimostrato una costanza di rendimento, nell’arco di un singolo incontro, non pareggiata da alcun altro compagno di squadra al Monza. Maldini ha spesso tolto le castagne dal fuoco ai brianzoli, indicando la strada da seguire per raggiungere gli obiettivi prefissati dal club lombardo. E lo ha fatto attraverso la condotta di chi mostra di non mollare nemmeno quando il risultato sembra scritto. Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Danielpotrebbe essere un obiettivo dell’Inter in vista della prossima stagione. Il calciatore italiano, attualmente in forza al Monza, è dotato di una qualitàche lo rende adatto a un club come l’Inter. TESTA DA TOP – Daniel, possibile obiettivo dell’Inter per il 2025, si è reso protagonista di una stagione di alto livello al Monza sia dal punto di vista dei numeri che delle prestazioni complessive manifestate in campo. Il calciatore italiano ha dimostrato una costanza di rendimento, nell’arco di un singolo incontro, non pareggiata da alcun altro compagno di squadra al Monza.ha spesso tolto le castagne dal fuoco ai brianzoli, indicando la strada da seguire per raggiungere gli obiettivi prefissati dal club lombardo. E lo ha fatto attraverso la condotta di chi mostra di non mollare nemmeno quando il risultato sembra scritto.

