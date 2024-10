Malattie rare, Charcot-Marie-Tooth: da Consulcesi corso Ecm per diagnosi più rapide (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - Al via il secondo corso di formazione gratuita sulla malattia di Charcot-Marie-Tooth (Cmt) dedicato ai medici di medicina generale e ai professionisti sanitari. Si chiama 'Riconoscere, diagnosticare e curare la malattia di Charcot-Marie-Tooth (CMT)' ed è realizzato Ilgiornaleditalia.it - Malattie rare, Charcot-Marie-Tooth: da Consulcesi corso Ecm per diagnosi più rapide Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - Al via il secondodi formazione gratuita sulla malattia di(Cmt) dedicato ai medici di medicina generale e ai professionisti sanitari. Si chiama 'Riconoscere, diagnosticare e cula malattia di(CMT)' ed è realizzato

Malattie rare - Charcot-Marie-Tooth : da Consulcesi corso Ecm per diagnosi più rapide - Si chiama 'Riconoscere, diagnosticare e curare la malattia di Charcot-Marie-Tooth (CMT)' ed è realizzato da Fondazione Consulcesi e Acmt-Rete, in collaborazione con Fimmg Roma. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Al via il ... (Webmagazine24.it)

Malattie rare - Charcot-Marie-Tooth : da Consulcesi corso Ecm per diagnosi più rapide - Si chiama 'Riconoscere, diagnosticare e curare la malattia di […]. In collaborazione Fimmg Roma è rivolto a tutti i professionisti sanitari e ha l'obiettivo di migliorare la conoscenza della rara neuropatia periferica ereditaria Al via il secondo corso di formazione gratuita sulla malattia di ... (Sbircialanotizia.it)

Malattie rare - Charcot-Marie-Tooth : da Consulcesi corso Ecm per diagnosi più rapide - (Adnkronos) – Al via il secondo corso di formazione gratuita sulla malattia di Charcot-Marie-Tooth (Cmt) dedicato ai medici di medicina generale e ai professionisti sanitari. Il progetto formativo professionale nasce per […]. Si chiama 'Riconoscere, diagnosticare e curare la malattia di ... (Periodicodaily.com)