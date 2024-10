Malattie Rare, accelerare la diagnosi e la cura per un futuro più equo (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto oggi a Roma il convegno “Malattie Rare: una priorità internazionale”, a ventiquattro ore dalla partenza del G7 Salute, che riunirà i Ministri della Salute e le relative delegazioni per discutere delle principali sfide in ambito sanitario. Parallelamente, rappresentanti del Parlamento, dell’Istituto Superiore di Sanità, clinici, aziende e associazioni di pazienti, hanno fatto il punto sulle sfide legate alle Malattie Rare, evidenziando l’importanza di effettuare diagnosi precoci, anche con riferimento alla medicina d’urgenza, e di consentire un equo accesso alle cure.I saluti istituzionali sono stati aperti dal senatore Raoul Russo, Membro della 10ª Commissione, che ha dichiarato che “nel caso delle Malattie Rare, non è accettabile che a livello nazionale si stabilisca una linea standard, mentre a livello regionale ciascuno agisca per conto proprio. Unlimitednews.it - Malattie Rare, accelerare la diagnosi e la cura per un futuro più equo Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto oggi a Roma il convegno “: una priorità internazionale”, a ventiquattro ore dalla partenza del G7 Salute, che riunirà i Ministri della Salute e le relative delegazioni per discutere delle principali sfide in ambito sanitario. Parallelamente, rappresentanti del Parlamento, dell’Istituto Superiore di Sanità, clinici, aziende e associazioni di pazienti, hanno fatto il punto sulle sfide legate alle, evidenziando l’importanza di effettuareprecoci, anche con riferimento alla medicina d’urgenza, e di consentire unaccesso alle cure.I saluti istituzionali sono stati aperti dal senatore Raoul Russo, Membro della 10ª Commissione, che ha dichiarato che “nel caso delle, non è accettabile che a livello nazionale si stabilisca una linea standard, mentre a livello regionale ciascuno agisca per conto proprio.

