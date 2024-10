Mafia il nipote di Vincenzo Agostino | Ora la verità sulla morte di mio zio

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Posso essere sincero? A distanza di 24 ore dalla sentenza di condanna all'ergastolo per il boss Gaetano Scotto per l'omicidio di mio zio Nino e della moglie, io provo molta rabbia. Non riesco a darmi pace, perché non ho potuto incrociare lo sguardo di mio nonnodurante la lettura del dispositivo. Lui,