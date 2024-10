Salernotoday.it - Luci d'Artista, il bando va alla Iren: ecco dove saranno allestite le opere

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nessuna novità per la XIX edizione did’. Anche quest’anno ildi gara per la realizzazione della manifestazione è stato affidatoSmart Solution di Reggio Emilia, unica società tra l’altro ad aver presentato un’offerta per illuminare le strade della città in occasione