Linkiesta.it - L’opposizione che piccona la Costituzione, e il governo che agisce come se l’avesse già distrutta

(Di martedì 8 ottobre 2024) Quando si vota per un giudice costituzionale non ci si assenta dall’aula. Se non piace la figura proposta non la si vota. Non partecipare al voto è un gesto di ostruzione al buon funzionamento del principale organo costituzionale di garanzia. Del resto per eleggere il giudice serve una maggioranza qualificata di cui la maggioranza governativa non dispone. Perché allora scegliere il mini-aventino? Per evitare i franchi tiratori nelle file del, lo sanno tutti. L’eventuale assenza dall’aula delsarà – questo il punto – rivolta controstessa, non contro la maggioranza. Quanto a questa.