LIVE – Venezia-Bourg-en-Bresse 66-88 Eurocup 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ilindi-en-, sfida valida come 3^ giornata del Gruppo B dell’di. Partita di altollo per gli uomini di coach Spahija, che affrontano una squadra che ha iniziato la competizione con due vittorie nelle prime due partite. Di contro, i lagunari hanno perso di misura contro Lubiana dopo aver vinto nel primo turno, mentre in campionato sono arrivate due sconfitte: un successo casalingo in questa partita, quindi, sarebbe già molto importante per ridare spinta al gruppo. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 8 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5-EN-66-88 FINE QUARTO QUARTO 66-88 39? – Salash ristabilisce il +20.