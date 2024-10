L’hacker Carmelo Miano al gip | Bullismo e stati d’ansia così ho bucato le mail dei magistrati

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ha iniziato violare le caselle di posta elettronica e i profili social delle procure e deiche stavano indagando su di lui perché voleva sapere a che punto fosse l’inchiesta. Ma soprattutto, lo ha fatto in preda alle crisi, che lo tormentano tutt’oggi, dopo le perquisizioni subite lo scorso settembre., 24 anni, sapeva che gli inquirenti gli stavano addosso, subito dopo il primo accesso illegale ai server su cui si appoggiava la cittadella giudiziaria di Napoli, ormai nel 2020. Originario di Gela, ha iniziato le sue incursioni informatiche quattro anni fa nei sistemi del tribunale del capoluogo siciliano, poi in quelli della procura di Brescia e del ministero della Giustizia. Su di lui si indagava per truffa a un’assicurazione e per traffico di criptovalute.