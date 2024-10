Romadailynews.it - Leader aziendale, dazi protezionistici di UE su EV cinesi sono decisione sbagliata

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ginevra, 08 ott – (Xinhua) – La recente iniziativa dell’Unione Europea (UE) di imporrepunitivi sui veicoli elettrici (EV) a batteriae’ unacon implicazioni negative, ha dichiarato ieri in un’intervista a Xinhua l’ex direttore esecutivo dell’Agenzia per lo sviluppo economico della Greater Geneva Berne Area. Philippe Monnier ha osservato che questipotrebbero portare a un conflitto commerciale, che potrebbe non solo danneggiare il potere d’acquisto dei consumatori europei, ma anche indebolire in ultima analisi l’industria europea dei veicoli elettrici. “Se non c’e’ concorrenza, si tende a diventare piu’ deboli”, ha dichiarato l’esperto. “Abbiamo molti esempi nel mondo in cui i Paesi impongonomolto alti e in 10 anni l’industria locale diventa estremamente debole”, ha aggiunto Monnier.