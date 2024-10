Ilrestodelcarlino.it - Le Volta pagina a Reazione a catena: finita l’avventura nel game show

(Di martedì 8 ottobre 2024) Reggio Emilia, 8 ottobre 2024 – L'avventura èe a dire basta, pare siano state loro stesse. Et voilà, lunedì scorso, grande stupore per tutti gli appassionati di "" ildi Rai1 condotto da Pino Insegno, nel constatare l'assenza delle, il trio di amiche reggiane d'adozione che ha sbancato il quiz prima del tg. Antonella Fanelli (51 anni, dalla provincia di Taranto), Rosa Morciano (49 anni, di Barletta) e Anna Laura Mazzarella (46 anni, nata nel viterbese), lavorano in Iren da vent'anni. Amiche e colleghe, appassionate della lettura ("siamo delle grandi lettrici, leggiamo un po' di tutto ", hanno dichiarato), durante una gita a Firenze, su insistenza di Antonella, decidono di fare il provino per il quiz di Insegno. Dopo due provini, vengono chiamate per partecipare. Poi, diventano campionesse a tutti gli effetti.