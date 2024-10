Le miss mamme diventano chef per un giorno: due premi anche sul territorio con pancake e crostata (Di martedì 8 ottobre 2024) Domenica scorsa, nella galleria del Centro Commerciale LungoSavio di Cesena, si è svolta la sesta edizione di “miss mamma chef". Si tratta di un coking show a cui possono partecipare le mamme che (dalla prima edizione ad oggi), si sono aggiudicate una fascia di premiazione a “miss mamma italiana” Cesenatoday.it - Le miss mamme diventano chef per un giorno: due premi anche sul territorio con pancake e crostata Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Domenica scorsa, nella galleria del Centro Commerciale LungoSavio di Cesena, si è svolta la sesta edizione di “mamma". Si tratta di un coking show a cui possono partecipare leche (dalla prima edizione ad oggi), si sono aggiudicate una fascia diazione a “mamma italiana”

Only For Pet Lovers 2024, evento gratuito dedicato a cani di tutte le razze - Domenica 13 ottobre 2024, dalle 11.00 alle 17.00, il parco di CityLife a Milano ospita la seconda edizione di Only For Pet Lovers, manifestazione totalmente gratuita dove i cani di tutte le razze poss ... (mentelocale.it)

Miss Mamma chef 2024 abita a Vicomero: è Mariachiara Maccanelli - Nella galleria del Centro Commerciale LungoSavio di Cesena si è svolta la 6° edizione di “Miss Mamma CHEF 2024”. Al cooking show possono partecipare le mamme che (dalla prima edizione ad oggi), si son ... (gazzettadiparma.it)

Questa è davvero una supermamma chef! - Nel pomeriggio di domenica 6 ottobre, nella galleria del Centro Commerciale LungoSavio di Cesena (Fc), si è svolta la 6° edizione di “Miss Mamma Chef 2024”. (polesine24.it)