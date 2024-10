Torinotoday.it - La torinese Michelle Comi riceve 15mila euro dai suoi 'sudditi' grazie all'appello per rifarsi il seno

Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ha raggiunto l'obiettivo e ha fatto nuovamente discutere.si è lanciata in una nuova richiesta via social dopo quelle in cui aveva cercato un uomo che le pagasse una vacanza di lusso e quella con la lista di regali per il suo compleanno che aveva diviso tra imprenditori alti, dai 5