La strage dei civili di Gaza: la vittima più anziana aveva 101 anni, quella più giovane due ore di vita – Le storie (Di martedì 8 ottobre 2024) Sarebbero quarantaduemila i palestinesi uccisi dai raid israeliani sulla Striscia di Gaza dall'8 ottobre 2023. Il giorno dopo l'attacco di Hamas nel sud di Israele, quando furono assassinati 1.200 civili e sequestrate 251 persone (97 ancora nella mani dei rapitori). Delle vittime della risposta israeliana il ministero della Salute di Gaza dichiara di averne identificati 34.344. Una lunga lista che include, tra gli altri, più di undicimila bambini accertati, quasi tremila palestinesi di età pari o superiore ai 60 anni e oltre seimila donne. I restanti settemila del totale non hanno ancora un'identità. Ma le macerie di Gaza, come riporta l'Onu, nascondono altri corpi senza vita da recuperare.

