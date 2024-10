Iltempo.it - La sinistra e il diario di Anna chi

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ildichi? Fino a un anno fa sarebbe stato un futuro distopico, oggi è realtà. Gli ebrei in sinagoga commemorano il 7 ottobre, il pogrom più devastante dalla nascita dello stato di Israele, con Giorgia Meloni a Roma e Ignazio La Russa, al fianco di Liliana Segre, a Milano. Quei due che alla Scala, a sentire ladell'epoca, non potevano sedersi nello stesso palchetto. Sedie vuote invece per i leader della, assenti. Il rabbino di Roma ci dice, dal tempio, che in Italia è tornato l'antisemitismo. Ma a sentirlo Schlein e Conte non ci sono. Ci dice pure che non tutti i partiti hanno tenuto la «barra dritta». E ci si mette pure la scrittrice sopravvissuta ai lager, Edith Bruck, a dirci che «gli ebrei sono lasciati soli» e che «Elly Schlein non prende le distanze per paura di perdere voti».