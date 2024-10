Anconatoday.it - La scritta luminosa "Città di Ancona" pronta a brillare: l'accensione tra poche ore

Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)- Ladi”, collocata sul sovrappasso pedonale di via Conca che collega il parcheggio di via Metauro e l'ospedale regionale Torrette di, è. Aore dall'avvio dei lavori del G7 Salute alla Mole di, in previsione dell'arrivo dei