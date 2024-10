Monzatoday.it - La sagra del risotto (dove si può mangiare quanto si vuole)

Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Vicino a Monza torna ladel, con la formula all you can eat. Appuntamento a Legnano, alla Contrada San Domenicosi possono assaggiare piatti tradizionalmente autunnali con la formula del giro-.Laè in programma da venerdì 18 a domenica 20 ottobre in via Nino