Ilpiacenza.it - La riqualificazione di piazza Casali: «Na furesta co' i sinter, che a guardäia l'è un piaser»

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ernesto Colombani, poeta dialettale, ogni tanto invia alla nostra redazione qualche suo componimento umoristico, rigorosamente in dialetto piacentino, su alcuni fatti d’attualità. Stavolta è rimasto colpito dalla presentazione del progetto per ladi, in “dialogo”