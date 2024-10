Fanpage.it - La Corte dei Conti avverte, il governo Meloni taglierà servizi e prestazioni nei prossimi anni

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Con la manovra per il 2025 inizia un periodo in cui serviranno "scelte complesse" che porteranno a tagliare fondi pubblici e ridurre "lee i" che lo Stato offre ai cittadini. A dirlo è stata ladei, intervenuta in audizione sul Piano strutturale di bilancio varato dal