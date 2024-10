La Cina valuta dazi su import auto di grossa cilindrata (Di martedì 8 ottobre 2024) La Cina ha ufficializzato che sta studiando misure come l'aumento dei dazi sull'import di veicoli di grossa cilindrata. Lo riferisce il ministero del Commercio, ricordando che le indagini in corso sono avviate "in conformità alla legge" con lo scopo di "tutelare completamente i diritti di tutti i portatori di interessi". Alla fine del procedimento sarà emessa "una decisione obiettiva ed equa in base ai risultati sulla carne suina e i prodotti lattiero-caseari dell'Ue". Pechino, riferisce una nota, "adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi delle industrie e delle imprese cinesi". Quotidiano.net - La Cina valuta dazi su import auto di grossa cilindrata Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Laha ufficializzato che sta studiando misure come l'aumento deisull'di veicoli di. Lo riferisce il ministero del Commercio, ricordando che le indagini in corso sono avviate "in conformità alla legge" con lo scopo di "tutelare completamente i diritti di tutti i portatori di interessi". Alla fine del procedimento sarà emessa "una decisione obiettiva ed equa in base ai risultati sulla carne suina e i prodotti lattiero-caseari dell'Ue". Pechino, riferisce una nota, "adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi delle industrie e delle imprese cinesi".

