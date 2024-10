Quotidiano.net - La Cina adotta misure antidumping sull'import di brandy Ue

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il ministero del Commercio cinese ha annunciato l'adozione diprovvisorieazioni didall'Ue. Dall'11 ottobre, si legge in una nota, gliatori dovranno fornire "deposito di sicurezza alla dogane cinesi". La misura è la prima risposta al via libera ai dazi di Bruxelles alleazioni di auto elettriche made in China.