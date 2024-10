Invasione Libano, Israele sposta riservisti nel sud-ovest, ucciso in raid a Beiurt comandante di Hezbollah Suhail Hussein Husseini (Di martedì 8 ottobre 2024) Invasione del Libano: Israele, che fino ad ora si era concentrata sul lato orientale del confine con il Paese dei cedri, sposta riservisti nel sud-ovest, annunciando contestualmente l’avvio di un’ulteriore sconfinamento contro Hezbollah nella parte occidentale del Libano meridionale. Nel mentre, le Ilgiornaleditalia.it - Invasione Libano, Israele sposta riservisti nel sud-ovest, ucciso in raid a Beiurt comandante di Hezbollah Suhail Hussein Husseini Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024)del, che fino ad ora si era concentrata sul lato orientale del confine con il Paese dei cedri,nel sud-, annunciando contestualmente l’avvio di un’ulteriore sconfinamento contronella parte occidentale delmeridionale. Nel mentre, le

Israele - raid su Libano e Gaza. Ucciso comandante Hezbollah - Ucciso comandante Hezbollah first appeared on TG2000. La guerra in Medio Oriente. L’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso a Beirut il comandante del quartier generale di Hezbollah. Servizio di Massimiliano Cochi The post Israele, raid su Libano e Gaza. . Al via operazione terrestre ... (Tv2000.it)

Israele - l'esercito pronto a un'altra operazione nel sud del Libano -  Israele ha chiesto alla popolazione di evacuare diverse decine di comunità nel Libano meridionale, molte delle quali a nord della zona cuscinetto dichiarata dalle Nazioni Unite e istituita dopo la guerra tra Israele e Hezbollah nel 2006.  .  L'esercito israeliano ha pubblicato martedì un video ... (Liberoquotidiano.it)

Israele - via all’operazione terrestre nel sud del Libano : cosa succede ora - Le Forze israeliane allargano il fronte del Libano Dopo aver predisposto una “zona morta” di circa cinque chilometri al di là della frontiera, per disinnescare i primi sistemi di lancio di missili di Hezbollah, lo Stato ebraico è passata all’incursione. Dovreste astenervi dal dirigervi a sud, ... (Quifinanza.it)