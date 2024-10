Innovazione, la 12esima edizione di Digitalmeet sarà presente in tutte le regioni italiane (Di martedì 8 ottobre 2024) Dal 21 al 27 ottobre La 12esima edizione di Digitalmeet sarà presente in tutte le regioni italiane. Il professore Alessandro Sperduti, direttore del centro interdipartimentale ricerca dell’Università di Padova, 'Human Inspired Technologies Research Center–HIT', delegato dalla rettrice Daniela Mapelli a presentare l’evento, ha illustrato, assieme all’ideatore di Digitalmeet Gianni Potti, il programma dell’edizione 2024. “Sono Sbircialanotizia.it - Innovazione, la 12esima edizione di Digitalmeet sarà presente in tutte le regioni italiane Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dal 21 al 27 ottobre Ladiinle. Il professore Alessandro Sperduti, direttore del centro interdipartimentale ricerca dell’Università di Padova, 'Human Inspired Technologies Research Center–HIT', delegato dalla rettrice Daniela Mapelli a presentare l’evento, ha illustrato, assieme all’ideatore diGianni Potti, il programma dell’2024. “Sono

Innovazione - la 12esima edizione di Digitalmeet sarà presente in tutte le regioni italiane - Dal 21 al 27 ottobre La 12esima edizione di Digitalmeet sarà presente in tutte le regioni italiane. Il professore Alessandro Sperduti, direttore del centro interdipartimentale ricerca dell’Università di Padova, 'Human Inspired Technologies Research Center–HIT', delegato dalla rettrice Daniela ... (Sbircialanotizia.it)

’Cinema e psiche’ - la 12esima edizione mette i figli al centro - Ad ogni incontro, quattro tra il 7 e il 28 ottobre, prima una proiezione - tutte al cinema Eliseo dalle 20,45 - e poi l’approfondimento con terapeuti e operatori del territorio. Il programma inizia con Familia, film di Francesco Costabile di recentissima uscita, sulla violenza che esplode tra le ... (Ilrestodelcarlino.it)

Procida Film Festival - al via la 12esima edizione - Prende il via il Procida Film Festival con la sua 12esima edizione tra cortometraggi in gara, ispirati al tema della valorizzazione del territorio. Ha preso il via la 12esima edizione del Procida Film Festival che fino a domenica 22 riporterà la magia del cinema nella suggestiva isola del golfo di ... (2anews.it)