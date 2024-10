Chietitoday.it - Incidente sulla transcollinare, lunghe code in direzione Tricalle

(Di martedì 8 ottobre 2024) Scontro fra auto intorno alle 13,30 di oggi, martedì 8 ottobre,da Dragonara a Chieti. Un impatto non grave e che fortunatamente non avrebbe fatto registrare feriti tra le persone coinvolte, ma che ha creato disagi e rallentamenti a chi a quell'ora percorreva l'arteria in