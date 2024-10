Iltempo.it - #iltempodioshø

(Di martedì 8 ottobre 2024) Per Elly Schlein, segretaria del Pd, la patrimoniale “non è un tabù”. Così prova a intestarsi il cavallo di battaglia di Fratoianni. Dalla destra ad Azione parte un coro di no contro l'ennesima proposta della sinistra per aumentare le tasse.