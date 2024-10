Ilrestodelcarlino.it - Il racconto teatrale diventa laboratorio. Insieme a Laura Curino

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dal 18 al 20 ottobre, al Centro Teatro Universitario, si terrà undi Tecniche delcondotto da, autrice e attrice torinese e tra i maggiori interpreti del teatro di narrazione. Al centro degli incontri c’è ilcome forma propedeutica al teatro, le cui tecniche affondano radici nelle diverse forme delorale. "Come attrice lavoro da sempre sull’arte di raccontare. Essa costituisce la base per la costruzione dell’universo dei personaggi in scena ed è inoltre fondamentale per recitare ’assoli’. Apprendere le tecniche del narrare è comunque utile anche al di fuori del contesto, poiché allena ad esporre contenuti oralmente, in maniera precisa, coerente ed interessante", dichiara. Ilè aperto a tutti, per un massimo 20 posti, e si svolgerà in tre giorni consecutivi per un totale di 15 ore di lavoro.