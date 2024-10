Fanpage.it - Il professor Tamburello dal meme alla tv, da Porro è battibecco in studio: “Io le proteggo le donne”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il prof.dadel "Fallo, potresti anche non farlo" fa il salto nella tv tradizionale nel segmento finale di Quarta Repubblica. Si accende ilcone Cruciani: "Io le donne le". "E perché, io no?". "Potreste litigare", li ferma il conduttore, "potreste anche non farlo".