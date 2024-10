Il prezzo del gas chiude in calo a 389 euro al megawattora

Il prezzo del gas chiude in calo a 38,9 euro al megawattora (Di martedì 8 ottobre 2024) Il prezzo del gas chiude in netto calo con gli operatori che guardano al livello degli stoccaggi a circa il 95 per cento. Un elemento che consente di ridurre i timori per i rischi di eventuali interruzioni a causa delle tensioni geopolitiche. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 3,3% a 38,9 euro al megawattora. Quotidiano.net - Il prezzo del gas chiude in calo a 38,9 euro al megawattora Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Ildel gasin nettocon gli operatori che guardano al livello degli stoccaggi a circa il 95 per cento. Un elemento che consente di ridurre i timori per i rischi di eventuali interruzioni a causa delle tensioni geopolitiche. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 3,3% a 38,9al

Il prezzo del gas chiude in calo a 38 - 9 euro al megawattora - Un elemento che consente di ridurre i timori per i rischi di eventuali interruzioni a causa delle tensioni geopolitiche. Il prezzo del gas chiude in netto calo con gli operatori che guardano al livello degli stoccaggi a circa il 95 per cento. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 3,3% a 38,9 euro ... (Quotidiano.net)

Il prezzo del gas chiude in calo a 38 - 6 euro al megawattora - Chiusura in calo per il prezzo del gas, dopo la fiammata di inizio giornata a 40 euro al megawattora. Ad Amsterdam le quotazioni hanno concluso la seduta in flessione dell'1,7% a 38,6 euro al megawattora. (Quotidiano.net)

Il prezzo del gas chiude in calo a 38 - 6 euro al megawattora - Chiusura in calo per il prezzo del gas, dopo la fiammata di inizio giornata a 40 euro al megawattora. Ad Amsterdam le quotazioni hanno concluso la seduta in flessione dell'1,7% a 38,6 euro al megawattora. (Quotidiano.net)