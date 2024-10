Ilrestodelcarlino.it - Il patron Bonvecchi:: "Esaltarsi ora sarebbe un errore"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) "Grande prova di squadra e successo meritato, contro un avversario di prestigio". È soddisfatto il presidente del Chiesanuova Lucianodopo la bella vittoria dei suoi a Tolentino. Chiesanuova che è ancora imbattuto dopo 5 giornate e allunga anche la propria iviolabilità difensiva. "Il campionato è appena iniziato – dice– non è tempo di guardare la classifica, dobbiamo soltanto pensare a lavorare e allenarci al meglio, guardando una partita alla volta". Per il Chiesanuova non è tempo di pensare ad obiettivi a lungo termine come conferma anche il presidente: "Non vogliamo commettere l’di esaltarci troppo, dobbiamo continuare a lavorare per toglierci qualche soddisfazione".