Il Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Fisica 2024 al professore della Princeton University, l'americano John J. Hopfield e all'inglese Geoffrey E. Hinton, professore all'Università di Toronto, “per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali”. I due premi Nobel di quest'anno hanno utilizzato strumenti della Fisica per sviluppare metodi che sono il fondamento del potente apprendimento automatico odierno. John Hopfield ha creato una memoria associativa in grado di archiviare e ricostruire immagini e altri tipi di pattern nei dati. Geoffrey Hinton ha inventato un metodo in grado di trovare autonomamente proprietà nei dati e quindi eseguire attività come l'identificazione di elementi specifici nelle immagini. Ilfoglio.it - Il Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premioper la2024 al professore della Princeton University, l'americanoJ.e all'ingleseE., professore all'Università di Toronto, “per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali”. I due premidi quest'anno hanno utilizzato strumenti dellaper sviluppare metodi che sono il fondamento del potente apprendimento automatico odierno.ha creato una memoria associativa in grado di archiviare e ricostruire immagini e altri tipi di pattern nei dati.ha inventato un metodo in grado di trovare autonomamente proprietà nei dati e quindi eseguire attività come l'identificazione di elementi specifici nelle immagini.

Nobel - premio per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton - Ha aggiunto che tali reti sono state utilizzate per far progredire la ricerca in fisica e “sono anche diventate parte della nostra vita quotidiana, ad esempio nel riconoscimento facciale e nella traduzione linguistica”. È stato assegnato 117 volte. Hopfield e Geoffrey E. . L’Accademia reale ... (Lapresse.it)

Nobel Fisica a Hopfield e Hinton per le reti neurali - Il Nobel per la Fisica 2024 è stato assegnato a John Hopfield e Geoffrey E. Hinton , che hanno aperto la strada alla realizzazione delle reti neurali e gettato le basi per l'apprendimento delle macchine e l'Ia. (Quotidiano.net)

Chi sono John Hopfield e Geoffrey Hinton - premio Nobel per la Fisica 2024 - Hinton. I due vincitori hanno infatti utilizzato gli strumenti della fisica per sviluppare metodi che hanno posto le basi sul potente apprendimento automatico odierno. BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and ... (Lettera43.it)