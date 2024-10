Cesenatoday.it - Il musicista britannico Joshua Idehen in concerto a Cesena

Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arriva in esclusiva regionale auno dei più apprezzati artisti contemporanei della spoken word.calcherà il palco dello Spazio Marte giovedì 10 ottobre, per ilinaugurale della seconda stagione dello spazio polifunzionale di via Corbari, che lo scorso fine settimana