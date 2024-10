Fanpage.it - Il Milan è una polveriera dopo il ko di Firenze: multe e possibili panchine punitive dopo la sosta

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ilè unala sconfitta contro la Fiorentina. Theo Hernandez potrebbe essere punito con una multa per il rosso nel finale mentre non si escludonolaspecie per Tomori ed Abrahamil caos sul secondo rigore negato a Pulisic.