Il giallo della cantante scomparsa in Veneto indagati il suo ex e un amico

(Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Ci sono dueper omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere in relazione alla morte di Greta Spreafico, la53enneprovincia di Comonel delta del Po rodigino nel giugno 2022. Si tratta dell'ex fidanzato e di un58ennevittima che fa il giardiniere. Lo riferisce la Voce di Rovigo. Il corpodonna e la sua auto, una Kia Picanto, non sono mai stati ritrovati.  Greta scomparve mentre si trovava a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, per trattare la vendita a un parente di una casa di famiglia che aveva ereditato. Gli inquirenti, che avevano riaperto il caso dopo il ricorsofamigliadonna, hanno puntato l'attenzione su un testamento che la vittima avrebbe fatto nel 2021 in cui devolveva al suo ex diversi terreni e immobili per un valore di circa un milione di euro.